Deze detox na de zomer is de herstart die je huid nodig heeft voor de herfst

Ook al duurt de zomer technisch tot eind september, laten we eerlijk zijn, iedereen neemt onofficieel afscheid van het seizoen na Labor Day. Bovenaan de to-do-lijst voor herfstvoorbereiding? Geef onze huid wat broodnodige liefde na het seizoen van zomerse verwennerij. Overweeg: frequente storingen in zwembaden met chloor, drie maanden alles roze en misschien zelfs teveel zonnen. Hoewel we in goed vertrouwen zijn aangebrachte zonnebrandcrème de hele zomer, dingen zoals verstopte poriën, droge huid, schade door de zon en gesprongen lippen zijn eind augustus vaak een punt van zorg. Gelukkig hoef je alleen maar een paar veranderingen aan te brengen in je huidige zomerse huidverzorgingsroutine om je teint te resetten. Een beetje begeleiding nodig? Lees verder voor tips om je huid na de zomer te zuiveren.

Diep schone poriën

Na maanden van heet, vochtig weer, heb je waarschijnlijk gemerkt dat zweet, vuil en olie zich ophopen op het oppervlak van je huid. Je zweet, vermengd met make-up en vervuiling, kan zijn tol eisen van je gezicht en verstopte poriën veroorzaken. Reinig uw gezicht met een zuiverend masker om de zichtbaarheid van poriën te verbeteren en puistjes te voorkomen. Een van onze favorieten is Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, dat is samengesteld met witte klei uit de Amazone om de huid te helpen zuiveren, onzuiverheden te verwijderen, talgproductie te verminderen en poriën zichtbaar te verkleinen.

Bevochtigen, bevochtigen, bevochtigen

Serieus, we zijn serieus. We hebben het over nachtcrèmes, dagcrèmes, SPF-crèmes, oliën, bodycrèmes... hoe meer hoe beter. Chloor, zout water en UV-stralen kunnen je huid uitdrogen, dus wees niet bang om een ​​vochtinbrengende crème aan te brengen. CeraVe Moisturizing Cream heeft een rijke maar niet-vette textuur en is doordrenkt met heilzame ingrediënten zoals hydraterend hyaluronzuur en ceramiden om de natuurlijke barrière van de huid te helpen herstellen en behouden. Het kan ook op het gezicht en lichaam worden gebruikt.

Repareren van bestaande zonneschade

Zodra uw zomergloed begint te vervagen, kunt u enkele tekenen van schade door de zon opmerken - denk aan nieuwe sproeten, donkere vlekken of een ongelijkmatige teint. Helaas kun je de schade veroorzaakt door UV-stralen niet ongedaan maken (daarom is het zo belangrijk om dagelijks zonnebrandcrème aan te brengen), maar je kunt de zichtbare tekenen van schade door de zon op het huidoppervlak minimaliseren met een vitamine C-serum zoals La Roche. -Posay 10% Pure Vitamin C Facial Serum Het egaliseert de huidskleur en textuur, waardoor het glad en gehydrateerd blijft.

Gebruik antioxidanten en zonnebrandcrème

Schade door de zon kan het hele jaar door optreden, zelfs in de herfst en winter, dus sla geen zonnebrandcrème over. Bekijk La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 voor maximale bescherming en is geschikt voor alle huidtypes, inclusief de gevoelige. Voor extra bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf en het minimaliseren van de zichtbare tekenen van veroudering, combineer je je zonnebrandcrème met een antioxidantrijk serum zoals SkinCeuticals CE Ferulic.

Scrub je huid

Afschilfering is altijd belangrijk, maar vooral noodzakelijk wanneer je je huid probeert te resetten na een lang, zweterig seizoen. Een van onze favorieten zijn de ZO Skin Health huidvernieuwingspads. Het is een chemische exfoliator die dode huidcellen van het huidoppervlak verwijdert, overtollig talg vermindert en tegelijkertijd de huid kalmeert en kalmeert. Probeer voor het lichaam Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Deze aangename bodyscrub verwijdert effectief dode huidcellen van het huidoppervlak zonder deze uit te drogen. Met exfoliërende deeltjes van abrikozenpitten en verzachtende middelen wordt de huid zacht en glad.

Verwen uzelf

Bestrijd droge lippen door een exfoliërende lippenscrub in je routine op te nemen om de droge, schilferige huid van je lippen te verwijderen en ze voor te bereiden op verdere hydratatie. Na het exfoliëren van je lippen, geef je ze het vocht dat ze nodig hebben met een voedende lippenbalsem, stick, kleur (wat je maar wilt) met ingrediënten zoals vitamine E, olie of aloë vera. Probeer bijvoorbeeld Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, geformuleerd met vitamine E, acaciahoning, bijenwas en rozenbottelzaadolie om fijne lijntjes en rimpels rond de lippen te verminderen, waardoor ze glad, gehydrateerd en voller worden.