nummer 23

Engel nummer 23 bestaat uit de attributen en energie van nummer 2 en 3. Engel nummer twee geeft elkaar trillingen van evenwicht en dualiteit (dualiteit), samenwerking, samenwerking en diplomatie, vertrouwen en hoop, service en service aan hogere doelen, iemands bestemming en spirituele missie. Het getal drie geeft op zijn beurt de energie van ontwikkeling en groei, vreugde en optimisme, zelfexpressie, ondersteuning en hulp, creativiteit, vervulling van verlangens en aantrekkingskracht van dromen. Het getal 3 verwijst ook naar de geascendeerde meesters. Dit alles zorgt ervoor dat de combinatie van de nummers 2 en 3, waardoor het nummer 23 ontstaat, resoneert met de energieën van charisma, communicatie, dualiteit en gezelligheid. Het getal 23 kan ook worden geassocieerd met de trilling van het engelachtige getal 5 (2 + 3 = 5).

Engel nummer 23 heeft een boodschap om je aan te moedigen om je natuurlijke talenten, vaardigheden en creativiteit te gaan gebruiken om vreugde en geluk te brengen in het leven van anderen en dat van jezelf. Wees altijd eerlijk in de omgang met anderen, verberg niets, draai er niet omheen. Uw eerlijkheid en advies in gesprekken, vooral over belangrijke onderwerpen, zullen altijd gewaardeerd en goed ontvangen worden. Probeer met oprechtheid en goed advies en andere goede daden anderen te helpen in uw dagelijks leven. Wat je elke dag aan het universum geeft, komt bij je terug, dus houd een positieve houding en een optimistische kijk op de dingen, en dit zal je leven altijd vol harmonie en balans maken.

Nummer 23 is voor jou om te weten dat de engelen en geascendeerde meesters je helpen door je te helpen je geloof en vertrouwen in de energie van het universum te behouden. Blijf elke dag werken om je dromen waar te maken en gebruik de wet van aantrekking om je hoogste doelen te bereiken en je verlangens en ambities te vervullen. Als je ooit twijfelt, vraag je engelen dan om aanmoediging en richting waarin je moet gaan. U kunt er zeker van zijn dat u op elk moment om hulp kunt vragen. Engelen staan ​​altijd voor je klaar, ook al vergeet je dat soms.

Het getal 23 herinnert er ook aan dat de engelen, aartsengelen en geascendeerde meesters altijd beschikbaar zijn, als je alleen ondersteuning of hulp nodig hebt - vraag het dan gewoon. Vergeet niet dat je niet alles zelf hoeft te doen.

Namasté.