Engel nummer 48 - Engelachtige numerologie. Het geheim van nummer 48.

nummer 48

Nummer 48 bestaat uit een combinatie van de energieën en attributen van nummer 4 en 8. Nummer vier draagt ​​de waarden van eerlijkheid en waarheid, prestatie en succes, realistische waarden, hard werken en vastberadenheid, hard werken en bruikbaarheid, evenals het bouwen van een solide basis voor zowel uw toekomst, dus voor uw toekomst en die van anderen. Het cijfer 4 verwijst ook naar onze passies en wat ons drijft om te handelen. Aan de andere kant resoneert nummer 8 met de wetenschap door levenservaring, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, innerlijke wijsheid en kracht, de realisatie van welvaart en rijkdom door de wet van aantrekking, Karma - de universele spirituele wet in het universum - oorzaak en gevolg. , geven en ontvangen.

Nummer 48 bevat een bericht van je engelen dat er een einde komt aan een cyclus of fase in je leven. Je wordt echter snel beloond voor je harde werk. Wees niet bang voor gebrek of verlies van welke aard dan ook, want het naderende einde kondigt je een nieuw begin en grotere kansen en kansen aan. Je successen en prestaties zullen je zegeningen brengen en je op vele manieren belonen.

Nummer 48 kan suggereren dat de engelen van voorspoed overal om je heen zijn en je zullen vergezellen terwijl je door de komende positieve veranderingen in je leven gaat. De engelen vragen je om angsten over je financiële situatie weg te nemen en ze om te zetten in lichtenergieën. Je hebt niets te vrezen, want alles wat je nodig hebt zal voor je worden verstrekt.

Nummer 48 draagt ​​de boodschap dat de vastberadenheid en het harde werk dat je hebt gestoken om je leven alleen op je eigen manier te leven volgens je overtuigingen en overtuigingen, je volledig heeft gesynchroniseerd met je spirituele missie en Gods doel in het leven. Zo zal je leven in overvloed en voorspoed stromen zolang je doorgaat en doorgaat op je gekozen pad. Vertrouw op de engelensteun en de begeleiding die ze je geven waardoor ze je begeleiden. Onthoud dat je ze vaak instinctief zult voelen.

Nummer 48 verwijst ook naar het nummer 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namasté. Het licht in mij buigt voor het licht in jou.