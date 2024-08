170 stertattoos (en hun betekenis): 19 soorten

Sterren behoren tot de oudste symbolen van vele culturen, religies en geloofssystemen in onze wereld, waardoor dit beeld een van de krachtigste ter wereld is. Deze betekenissen kunnen ook persoonlijk zijn: je wilt bijvoorbeeld een stertatoeage om een ​​specifiek doel te symboliseren dat je probeert te bereiken of iets dat je hebt bereikt.

Sterren worden vaak gecombineerd met andere afbeeldingen en symbolen om de betekenis van een individuele tatoeage te versterken en een complexer en interessanter ontwerp te creëren. Star-tatoeages kunnen ook worden getekend in een stijl die een specifieke cultuur vertegenwoordigt door de afbeelding te relateren aan een specifieke tijd, plaats of cultuur. Welk stertattoo-ontwerp je ook kiest, je kunt er zeker van zijn dat het speciaal en uniek zal zijn!

Geschiedenis van ster-tatoeages

Ster-tatoeages hebben een oude en interessante geschiedenis die zich over vele culturen en tijdperken uitstrekt. In verschillende culturen heeft de ster verschillende concepten gesymboliseerd, zoals begeleiding, bescherming, spirituele verlichting, wijsheid en zelfs geluk. Hier zijn enkele interessante feiten over de geschiedenis van de tatoeages van de ster:

Het oude Egypte: De ster was een symbool van goddelijkheid en spirituele verlichting. De Egyptenaren gebruikten de ster als symbool van bescherming tegen het kwaad en als herinnering aan het spirituele pad. Oude Grieken en Romeinen: De ster werd geassocieerd met goden en helden. De vijfpuntige ster, of pentagram, was bijvoorbeeld een symbool van de godin Athena. China: In de Chinese cultuur werd de ster geassocieerd met lot en geluk. Ster-tatoeages zijn populair onder mensen die in astrologie geloven. Ster-tatoeages in de moderne cultuur: Met de komst van tatoeages in de westerse cultuur is de ster een populair motief geworden. Het wordt vaak geassocieerd met dromen, hoop en verlangens. Dergelijke tatoeages kunnen verschillende stijlen en betekenissen hebben, afhankelijk van het ontwerp en de context.

Ster-tatoeages kunnen in verschillende stijlen worden uitgevoerd, van eenvoudig en minimalistisch tot complex en kleurrijk. Ze kunnen voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben en hun overtuigingen, dromen en levenspad weerspiegelen.

De betekenis van de stertattoo

Over het algemeen hebben de meeste van de meer populaire sterontwerpen de volgende betekenissen:

Wens

Prestatie

Succes

Succes

Uniciteit

telefoontje

Evenwicht

persoonlijkheid

Borstkanker overleven

Lid van de marine of kustwacht

Liefhebber van videogames

Religieuze transformatie / geloof

Variaties van sterontwerpen

1. Kleine stertattoo

Een kleine stertattoo kan heel logisch zijn - de ster is tenslotte een van de belangrijkste symbolen van culturen en religies in de wereld! Het toevoegen van sprankelende effecten kan je flamboyante persoonlijkheid laten zien of laten zien dat je iets belangrijks of zinvols in je leven hebt gedaan.

2. Tatoeage van een vallende ster of komeet.

Vallende sterren of kometen, om het goed te zeggen, zijn vaak symbolen van geluk. Dit is de reden waarom een ​​​​stertattoo-ontwerp een teken van je geluk kan zijn.

3. Tattoo Filippijnse zon en sterren (drie sterren en een zon).

Deze afbeelding, die op de vlag van de Filipijnen staat, is een tatoeage die populair is bij mensen van Filippijnse afkomst of erfgoed ... In deze afbeelding heeft de zon acht stralen, die elk een provincie in de Filippijnen vertegenwoordigen, en elk van de drie sterren die een van de drie grote eilandengroepen in de Filippijnen vertegenwoordigen.

4. Tatoeage in de vorm van een Keltische ster.

Net als tribale ster-tatoeages, zijn Keltische ster-tatoeages een mix van twee klassieke tattoo-elementen - sterren en Keltische stijl - in één groot ontwerp. Met een Keltisch geïnspireerde stertattoo kun je je erfgoed vertegenwoordigen of de betekenis van onderlinge verbondenheid en oneindigheid benadrukken met een speciaal Keltisch geïnspireerd weefsel.

5. Rode en zwarte zeestertattoo.

Een van de meest voorkomende kleurster-tatoeages is die met rode en zwarte ster die erg populair is bij de Amerikaanse marine en kustwacht. Dit speciale sterontwerp combineert de vijfpuntige stervorm van de Amerikaanse vlag met de afwisselende zwarte en rode kleuren van het kompas dat te vinden is op zeekaarten. Deze stertattoo symboliseert ook de terugkeer naar huis van een vermiste zeeman.

6. Tatoeage roze ster.

De roze ster-tatoeage symboliseert vaak de strijd van een persoon met borstkanker en is een geweldig alternatief voor de traditionele roze lint-tatoeage. Natuurlijk, wanneer afgewisseld met zwart, in de stijl van een zeestertattoo, wordt de roze ster bijna "punkrock" of "alternatief" symbool van de strijd tegen borstkanker, waardoor de stertattoo een unieke draai krijgt. ontwerp.

7. Tatoeage met een paarse ster.

Een paarse stertattoo is een manier om je persoonlijkheid te vertegenwoordigen door de kleur en natuurlijke symboliek van de ster. Paars is een combinatie van de felle energie van rood en de kalme stabiliteit van blauw; Paars staat dus voor een balans tussen elementen en emoties. Dit is misschien niet de natuurlijke staat van de meeste mensen, maar de ster verpersoonlijkt in de eerste plaats verlangens en aspiraties. Dit is de reden waarom de gecombineerde symboliek van de balans van paars en het natuurlijke verlangen van de ster dit ontwerp de perfecte tatoeage maakt voor diegenen die op zoek zijn naar gemoedsrust en balans.

8. Tattoo sterren en zebra's.

In dierensymboliek belichaamt zebra balans, individualiteit en vrijheid. Door zijn littekens kan hij zich verstoppen in het hoge gras van de Afrikaanse vlaktes, zich verstoppen voor roofdieren en bescherming bieden aan het dier. Degenen die de krachtige symboliek van dit dier willen combineren met de even krachtige symboliek van de ster, kunnen dit op verschillende manieren doen.

9. Vlinder- en stertattoo

Vlinders worden vaak gezien als symbolen van wedergeboorte; daarom kan de associatie van deze metamorfoserende insecten met de sterren een uniek beeld creëren dat zowel de wedergeboorte als het nastreven van bepaalde doelen die door de sterren worden vertegenwoordigd, symboliseert.

10. Tatoeages van sterren en wolken.

Wolken symboliseren verschillende dingen. в разных culturen en mythologieën. In de Griekse en Romeinse mythologie waren wolken bijvoorbeeld het huis van de goden, en veel mensen geloven tegenwoordig dat wolken mislukking of dreigend gevaar symboliseren. Afhankelijk van wat u wilt dat de wolken vertegenwoordigen, hebben uw ster- en wolkentatoeages echter een van de vele verschillende betekenissen. Een tekening met sterren aan een hemel vol onweerswolken laat bijvoorbeeld zien dat je moeilijke tijden hebt doorgemaakt om je doelen te bereiken. Een ander ontwerp, met felgele sterren in een veld van witte wolken, zou betekenen dat degenen die je bent kwijtgeraakt zich in een betere wereld bevinden.

11. Tattoo bloem en ster.

Bloemen kunnen groei en ontwikkeling symboliseren; daarom is het opnemen van deze afbeelding in een stertattoo-ontwerp een geweldige manier om een ​​niveau van betekenis toe te voegen. Sterren worden vaak gebruikt om doelen en ambities weer te geven, dus het combineren van de twee kan de persoonlijke groei weerspiegelen die je hebt bereikt in de richting van je doelen. Bijvoorbeeld, lelies vertegenwoordigen vruchtbaarheid in oude Griekse en Egyptische culturen ; Daarom kan een tekening van een lelie en een ster een vrouw en haar kind voorstellen.

12. Schedel- en stertattoo

Deze tatoeage kan het overwinnen van de dood of het overwinnen van trauma symboliseren, aangezien de schedel vaak de dood symboliseert en de ster de voltooiing van een moeilijke taak symboliseert. Een andere tekening kan de beroemde piratenvlag tonen, met een schedel op een ster in een nautische stijl: het kan de dualiteit van krachten onthullen die ons leven beheersen: het verlangen naar vrijheid of de vervulling van wat van ons wordt verwacht.

13. Feeën- en stertattoo

Deze stertattoo kan behoorlijk vrouwelijk zijn en toont vaak de verbeelding van de drager of het verlangen naar een betere realiteit. Een potentiële fee en stertekening zou een fee kunnen voorstellen die op een halve maan zit met fonkelende sterren voor haar: het feit dat de fee naar iets meer verlangt, was te zien op haar verlaagde gezicht, en de sterren zouden zijn droom van de toekomst symboliseren . Een ander, meer fantastisch tattoo-ontwerp is een fee die tussen de sterren vliegt om te laten zien dat je in jezelf gelooft en in je voortgang naar je doelen.

14. Tatoeage hart en ster

Een hart- en stertattoo is een bijzonder grappige, positieve en heerlijke uitspraak aan de wereld: het leven is mooi en je ziet het beste in dingen en mensen!

15. Tatoeage met een ster en lisa.

Het toevoegen van sterren aan een wijnstoktattoo kan er betekenis en visueel belang aan toevoegen. Er zijn verschillende manieren om sterren toe te voegen aan een klimplantontwerp; in plaats van bladeren of bloemen kun je bijvoorbeeld sterren op de plant plaatsen: dit kan aangeven welke doelen je hebt bereikt. Deze tatoeage kan in de loop der jaren worden bijgewerkt om al je vooruitgang weer te geven!

16. Tattoo ster en dobbelstenen.

Dobbelstenen kunnen inzetten, risico en geluk symboliseren. ... Een dobbelsteentattoo naast een zeester is misschien een typisch ontwerp in de maritieme cultuur: veel matrozen, piraten en marineofficieren speelden dobbelstenen en andere gokspellen om de tijd op lange reizen te verdrijven.

17. Kruis- en stertattoo

Het krijgen van een kruis- en stertattoo kan een geweldige manier zijn om een ​​geliefde die je bent verloren te herinneren en je geloof aan te geven dat je op een dag herenigd zult worden (zoals het christelijke beeld van het kruis). Een manier om deze tatoeage te personaliseren, is door de initialen of geboortedatum van elke persoon in of rond de ster toe te voegen, of door een bericht als "Rust in vrede" onder het kruis te plaatsen.

18. Tatoeage-ster van David

Ster van David - een belangrijk symbool van het jodendom. In nazi-Duitsland moesten joden dit symbool op hun kleding genaaid dragen, zodat ze op elk moment konden worden geïdentificeerd. Dit is de perfecte tatoeage voor iedereen die zijn Joodse geloof wil laten zien. Het kan eenvoudig worden gepersonaliseerd om uw persoonlijke geloof en de inhoud van uw overtuigingen te laten zien. Een uniek Davidster-tatoeageontwerp kan bijvoorbeeld een Hebreeuwse letter zijn of een kort woord in een ster. Het kan een woord of idee zijn dat belangrijk voor je is, of de initialen van iemand die je bent verloren.

19. Tatoeage Vlammende ster

Vuur kan wijzen op agressie, woede, verlangen, transformatie en verandering, evenals op je verlangen om je doelen tegen elke prijs te bereiken. De combinatie van sterren en vlammen in een tattoo-ontwerp kan aantonen dat je je eigen succes hebt behaald, of dat je door de vlam van het leven bent gegaan en nog sterker bent dan voorheen.