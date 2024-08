29 barcode-tatoeages (en wat ze betekenen)

Een streepjescode is een controlesysteem dat wordt bestuurd door een optische scanner die een reeks verticale lijnen op een label kan lezen. Het systeem werd voor het eerst gebruikt in de jaren vijftig en werd uitgevonden met als doel de productie-efficiëntie te verhogen.

De betekenis van een barcode-tatoeage

Een paar jaar geleden werd het tatoeëren met streepjescodes in de mode. Velen zijn verleid door deze populaire verslaving. Eerst was het een symbool van identiteit, maar voor velen was het ook een soort protest tegen het consumentisme, een scherpe kritiek op de consumptiemaatschappij waarin we leven, waar we allemaal zijn, commerciële producten en waar alles een prijs heeft. Anderen geloven gewoon dat dit een daad van rebellie en wetteloosheid is tegen de samenleving waarin we nu leven.

In de hitserie "Dark Angel" uit 2000, gemaakt door James Cameron, kreeg de hoofdpersoon een barcode-tatoeage op haar achterhoofd omdat ze een genetisch "product" was dat was gemaakt om een ​​soldaat te zijn. Dit droeg destijds bij aan de groei van dit type tatoeage.

Het symbool in kwestie is heel eenvoudig. Het is een reeks verticale parallelle lijnen van verschillende afmetingen en afstanden. Onderaan staan ​​cijfers en/of letters. We gebruiken deze ruimte meestal om items te plaatsen die iets belangrijks vertegenwoordigen in het leven van een getatoeëerde persoon.

technologische evolutie

Tegenwoordig, terwijl barcode-tatoeages nog steeds in trek zijn, zijn QR-code-tatoeages het populairst. Het is een nieuwe manier om dingen vast te leggen of te identificeren met behulp van een specifieke applicatie op mobiele apparaten.

Populariteit van barcode-tatoeages

Barcode-tatoeages zijn een uniek en zeer populair type tatoeage dat de afgelopen jaren tot de verbeelding van mensen heeft gesproken. Deze tatoeagestijl heeft een symbolische betekenis en kan verschillende interpretaties hebben, afhankelijk van de context en persoonlijke voorkeuren van de drager. Hier zijn enkele redenen waarom barcode-tatoeages zo populair zijn geworden:

Uniciteit en stijl: Barcode-tatoeages zijn een stijlvol en modern ontwerp dat voor elk individu uniek kan zijn. Dit type tatoeage kan in verschillende stijlen en variaties worden uitgevoerd, waardoor het populair is onder tattoo-liefhebbers. Symboliek en betekenis: Streepjescodes worden vaak geassocieerd met de consumptiemaatschappij en massaproductie, wat een kritiek op de consumentencultuur kan weerspiegelen of een symbool kan zijn van individualiteit in de massamaatschappij. Dit kan een manier zijn om uw uniciteit en onafhankelijkheid uit te drukken. Persoonlijke verhalen en gedenktekens: Voor sommige mensen kan een barcode-tatoeage een manier zijn om belangrijke data, namen of gebeurtenissen in hun leven te herdenken door deze te associëren met consumentenproducten. Dit kan een manier zijn om een ​​persoon of gebeurtenis te eren. Speelsheid en humor: Sommige mensen kiezen voor een barcode-tatoeage als een manier om hun originaliteit en gevoel voor humor te benadrukken. Deze tatoeagestijl kan abstract en mysterieus zijn, wat de aandacht trekt en interesse wekt. Technisch ontwerp: Barcode-tatoeages vereisen uitstekend vakmanschap en technische uitvoering om een ​​realistisch effect te creëren. Dit kan een uitdaging zijn voor tattoo-artiesten en aantrekkelijk voor mensen die vakmanschap en professionaliteit waarderen.

Barcode-tatoeages kunnen voor verschillende mensen verschillende betekenissen en interpretaties hebben en blijven in populariteit groeien vanwege hun uniekheid en symbolische betekenis.

Tatoeage Ideeën

Deze tatoeages zijn eenvoudig: teken gewoon strakke lijnen, meestal zwart, om ze te vormen. Sommige mensen kunnen echter wat details toevoegen, zoals een kleine kleur of kleine cijfers (sterren, harten ...), zelfs negatieve, in de code zelf. Het is niet nodig om een ​​geweldige techniek te hebben om dit patroon te bereiken - maar het is belangrijk dat de lijnen niet te dicht bij elkaar liggen, omdat de tatoeage na verloop van tijd zijn oorspronkelijke ontwerp kan verliezen.

Als het gaat om de meest gebruikte lichaamsdelen, hoeft het geen verrassing te zijn dat de achterkant van de nek het populairst is, maar ook de polsen zijn gewild.